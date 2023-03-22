桃園市長張善政22日在議會的處女秀爆出火爆衝突，由於不滿民進黨議員余信憲送了「尸位素餐，愧對人民」給市府，桃園市法務局長賴彌鼎不滿拍桌回嗆，而引爆衝突。對此，粉專《政客爽》起底，余信憲4年來只提過1次案，諷刺什麼才叫尸位素餐。

余信憲在質詢時指出，他發現局處書面報告內容與前朝諸多重複，甚至有複製貼上的情況，他一一點名後，送了「尸位素餐愧對人民」8字給張善政市府，引起賴彌鼎不滿拍桌，讓綠營議員怒批態度惡劣，議長邱奕勝也將賴趕出議事堂。而賴彌鼎在離場時，持續和綠營議員對嗆，還疑似罵了髒話，引發綠營議員的強烈不滿，群起要求他道歉。

而《政客爽》則指出，送了張市府「尸位素餐」的余信憲，在2018年選上至2022年的4年間，僅提過1次案，《政客爽》諷刺這恐是尸位素餐愧對人民。不少網友也在《政客爽》的貼文留言，表示認同其看法。

據《政客爽》指，其貼文中的資料是來自《中央社》在去年九合一大選前的專題，在第2屆議會期間，於余信憲所屬的桃園市第1選區，提案數最多的是國民黨議員林政賢，共86案，最少的則是余，共1案。