索羅門群島舊港翻修，陸企拿下數百萬美元合約。（觀察者網／《所羅門星報》報導截圖）

大陸觀察者網22日引述《索羅門星報》和路透報導，索羅門群島政府當地時間21日與中國土木工程集團有限公司（CCECC，中土集團）簽署一份價值數百萬美元的合約，為該國升級、新建港口。而此次港口重建是亞洲開發銀行資助、總值1.7億美元道路與碼頭升級項目的一部分。

據悉，中土集團將負責翻修索羅門群島首都荷尼阿拉的同名國際港口，並在該國中部和東南部另外興建兩個國內港口，一個位於馬基拉-烏拉瓦省首府基拉基拉市，另一個在倫貝爾省阿漢加市。

當天，索羅門群島財政和國庫部常任祕書麥金尼．登塔納（McKinnie Dentana）與基礎設施和發展部常任祕書斯蒂芬．馬西奧拉（Stephen Maesiola）等共同出席了簽約儀式。來自索國基礎設施和發展部的官員邁克．卡卡拉（Mike Qaqara）22日告訴路透社，中土集團是唯一一家在競爭性招標中提交投標的公司。

2021年7月，索國政府與亞洲開發銀行（ADB）簽署融資協議，後者將協助前者籌措1.7億美元來落實其海陸連接項目（LMCP），以改善索國內交通網絡的連通效率和抗災能力。中土集團此次得標的即為該專案的海事部分，這也是該專案的第二階段內容。

據索羅門群島《島嶼太陽報》2月報導，中土集團去年5月已透過國際招標程序拿下了海陸連接項目（LMCP）第一階段道路部分的標案，包括修繕並加長從中央市場到白河（約5公里）的現有四車道公路，以及從荷尼阿拉國際機場到姆貝蘭德（約30公里）的雙車道公路。該工程還涉及改善道路排水系統、鋪設更持久的瀝青路面，以及完善道路標誌、街道照明等。

報導稱，前述雙車道公路的修繕工作已經開始，四車道公路專案則預計最早要在年底才能開工，因為荷尼阿拉今年11月19日至12月2日將承辦太平洋運動會，期間（交通）會非常繁忙，施工會影響交通流動。

索羅門群島政府方面此前表示，海陸連接專案（LMCP）一旦完工，將有助於建立一個更有效、更安全且可持續的運輸系統，改善教育、衛生和社會服務設施的使用，並為當地企業提供更多的機會，全面提高索國人民的整體福利。

2019年，索國現任總理索加瓦雷上台後與中國大陸正式建立大使級外交關係。據中方駐索使館，索羅門群島是中方在建交太平洋島國中的第二大交易夥伴和進口來源地，中方是索羅門群島第一大交易夥伴和出口目的地。值得注意的是，中土集團還承建了2023年太平洋運動會體育場館，這是中索建交後雙方合作實施的首個大型成套援助項目。

此次港口合約簽署的前一天（20日）上午，國家國際發展合作署副署長唐文弘在索羅門群島訪問期間，拜會索國總理索加瓦雷。雙方就落實全球發展倡議，推動落實聯合國2030年可持續發展議程和深入推進雙邊發展合作等進行了充分溝通。會後，雙方簽署了雙邊合作文件。