因為去年勞保基金收不抵支擴大至386億元，也因金融市場表現不佳，投資虧損達589億元，外界認為勞保破產時間恐較精算報告預估的2028年提前，勞動部部長許銘春表示，勞保為政府辦的社會保險，政府一定要負起最終給付責任，近年已撥補達1170億元，若加上特別預算及明年撥補可達2470億元，盼透過撥讓勞工知道政府負責，但不會只有撥補就算了，是因為勞保議題廣、事涉人數多，希望凝聚共識再來通盤規劃期程。

曾任考試院銓敍部政務次長的李俊俋熟悉軍公教年改，目前為勞動部政務次長，他認為，勞保跟軍公教有很大差異，因為軍公教的僱主只有政府，但勞保事涉60萬個投保單位，除了受僱勞工外還有職業工會，但同時都面對結構性問題，大家都希望少繳多領，但如此一來水庫一定乾，暫時能做就是政府撥補。

近期法國因為擬延後退休年齡引發全國大罷工，許銘春坦言，不希望發生像法國的情況，希望和緩的處理。因此目前透過面對面向各工會拜訪，瞭解他們的意見。

許銘春提及，拜訪工會的過程中，有工會希望設計樓地板、不要影響最弱勢的勞工，也有工會關心採計年間等問題，但她強調，政府一定會負責勞工保險，讓勞保永續，呼籲大家理性、世代合作，而不是世代對立。