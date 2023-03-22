為提升東海岸部落旅遊服務，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處公開遴選4處部落空間，結合文化特色進行改善。（東管處提供／蔡旻妤台東傳真）

為提升東海岸部落旅遊服務，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處公開遴選4處部落空間，結合文化特色進行改善。（東管處提供／蔡旻妤台東傳真）

為提升東海岸部落旅遊服務，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處公開遴選4處部落空間，結合文化特色進行改善，藉由產學合作方式邀請國立東華大學及台北藝術大學藝術領域學子參與空間改造計畫，未來將提供在地特色商品販售及旅遊諮詢服務。

改造由米麻岸工作室設計師王渝菁操刀，協助「就是這個光」整體空間規畫與施作，包括入口處漂流木天花板施作、旅遊地圖、室內陳列設計、空間情境營造、建築立面美化及小米甜甜圈攤位風格呈現。

東管處表示，改造後的空間未來將作為部落旅遊資訊站，民眾除了可以認識成功鎮的特色店家及遊程資訊，也可在現場購買在地特色產品及小米甜甜圈。

計畫結合產學合作，由國立東華大學老師王昱心帶領校內學生及國立台北藝術大學動畫學系，共10位學生一同參與為期3天的部落雜貨店青年協力改造計畫。

學生們走訪成功鎮10個店家，錄製店家的聲音、撰寫文字及拍攝照片，作為成功鎮旅遊地圖素材，未來也將收錄於「收聽成功2.0」聲音專輯中，同時也與設計師一起使用漂流木製作在地魚種吊飾，作空間氛圍營造，增添在地特色。

為提升東海岸部落旅遊服務，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處公開遴選4處部落空間，結合文化特色進行改善。（東管處提供／蔡旻妤台東傳真）

為提升東海岸部落旅遊服務，交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處公開遴選4處部落空間，結合文化特色進行改善。（東管處提供／蔡旻妤台東傳真）

在改造工作之餘，東管處也邀請在地達人帶領走訪麻荖漏部落認識部落歷史人文及向耆老學習傳統藤編工藝，也前往彩虹瀑布步道認識阿美族的漁獵、狩獵文化及植物應用智慧，讓學生們深入感受成功鎮的多元文化。

參與學生表示「參加改造計畫受益良多，也因訪問店家更認識在地產業與特色，特別親切有趣！我們也把對地方的認識，融入在旅遊地圖的呈現，希望未來就是這個光，可以持續發亮，讓更多人認識這裡」。

東管處於東部海岸部落共推出8個部落特色空間「Pahanhan部落雜貨店」就是這個光、Dongi茹妮、寶山商號、海岸咖啡。「海人家部落旅宿」小阿姨野花、下鄉行動工作室、鳳奶客棧、木藍家等，預計3月底全面改造完成。