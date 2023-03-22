台南市消防員長期處於人力短缺，消防局長李明峯22日在議會接受質詢時，被問到明年可以補多少人時，他回答「可補180名人力」，但在議員逼問下，後來又改口「實際只能增補43名」；加上鑒於現有制度，超過超勤津貼的工作時數，消防員不得支領加班費，遭國民黨議員蔡育輝批評此作法有如「血汗工廠」。
司法院大法官會議2019年做出釋字第785號解釋，針對警察、消防等「輪班公務員」超勤工作問題，認為超時服勤有部分違反《憲法》所賦予人民的健康權，並規範政府相關機關3年內改正服勤時間及休假制度。
台南市議會22日臨時會進行「外勤警消人員勤休方式與超勤補償 市府因應作為」專案報告，多位議員痛批釋字第785號已提出3年多了，台南市消防員人力不足、過勞等問題改善龜速。
蔡育輝指出，消防員每月超勤津貼上限1萬9000元，每月加班超過135小時的工作時數無法再領加班費，這樣的服勤時間完全違反釋憲的健康權和工作權。國民黨議員尤榮智也說，打火兄弟工作非常辛苦，應補足基層加班補助。
國民黨議員林美燕還提到，市長黃偉哲都同意消防局1400人的預算員額，但至今現有人員僅1172人，缺額200多人為何不補足？民進黨議員李宗翰則建議消防局，超過超時津貼的工作時數應納入隔年度的補休時數。
李明峯回應，今年已編列明年增補180人的預算，但消防員的增補攸關警政署消防人員的培訓和調撥，因此明年實際上只能有43名到位，不過他強調會持續爭取擴充人力。至於超過超時津貼的工作時數，他則允諾會協調基層適當補休。
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