人氣火紅的中華職棒樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」，今年接到許多國際活動邀約，苡萱、岱縈近日更受邀前往日本京都宮津市，推廣日本三景之一的「天橋立」。2人欣賞美景之餘，也體驗當地特別的龍珠許願球，希望願望實現。

「天橋立」為一段長約3.6公里自然形成的沙洲。它有一個十分唯美的傳說，據說從前日本神明往來天地之間的橋樑，不小心倒榻掉落在人間。因此日本人參觀天橋立很特殊的方式，就是從胯下往後看，如此一來，沙洲就好似一處懸掛在天上的天橋，如此特色美景，不脛而走，吸引許多人前來朝聖。

苡萱（右）、岱縈對日本美景滿是誇讚。（樂天桃猿提供）

苡萱表示很開心有機會宣傳日本美景，「這些景點都美不勝收，只是平常一般遊客比較少會到這邊來，十分可惜」。岱縈則掛胸脯保證當地美景讓人不虛此行，「來這邊不管是坐纜車或者是用龍珠許願球祈福都很有特色，大家有空ㄧ定要來宮津的天橋立走走」。2人旅行的同時也在社群大力宣傳，希望透過自身的力量，讓更多人注意到日本獨有的美景，搭起兩國之間的觀光橋樑。