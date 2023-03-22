竹東鎮立羽球館興建使用迄今已逾25年，建物老舊出現漏水等問題，竹東鎮公所去年向體育署爭取前瞻經費來整修場館，目前整修進度已達完工收尾階段，鎮長郭遠彰22日邀請委外團隊共同討論場地點交、重啟等事宜，同時也將擬定新竹縣竹東鎮立羽球館管理自治條例修正草案，預計5月送交代表會審議，開放時間也訂在5月下旬。

竹東鎮立羽球館與泳池因設備與環境均老舊，鎮公所向教育部體育署爭取前瞻基礎建設充實全民運動環境計畫經費，其中補助竹東鎮立羽球館整修工程1533萬元、游泳池整修工程1750萬元，縣府補助修繕經費422萬多元，以及竹東鎮公所自籌1784萬多元，共計5490萬元，用以改善兩處場館空間。

兩座場館在去年11月即舉辦竣工典禮，原定去年底開放試營運，未料泳池在開放前夕發現過濾系統年久失修須整機汰換，羽球館工程也因故延宕，導致兩個場館開放時程均往後推遲，其中泳池最快10月才能完工。

目前羽球館已到了完工收尾階段，此次的整修包括改善屋頂漏水問題、外牆防水、照明優化、無障礙友善廁所等，並考量夏季球友打球的舒適度及羽球館位於山區，地板易有返潮現象等，透過本次計畫增設空調系統，讓民眾打起球來更舒適盡興。

竹東鎮公所22日與委外經營團隊討論場地點交、重啟開放時間等先前作業相關事宜，委外團隊提出訂定冷氣空調收費標準、消防及建物安全申報等事項應先完成，再行開放的建議。郭遠彰也指示公所團隊立即著手申報，同時擬訂 新竹縣竹東鎮立羽球館管理自治條例修正草案，檢討場地收費標準，在5月份送代表會定期會審議。在各項前置作業完備下，預計5月下旬重新開放營運。