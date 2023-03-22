新竹市政府響應「Earth Hour地球1小時」活動，3月25日晚間8時30分至9時30分，將關燈1小時，並邀大家一起來響應。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為響應世界自然基金會（WWF）推動的「Earth Hour地球1小時」全球節能減碳倡議活動，新竹市政府將在安全為前提之下，於3月25日晚間8時30分至9時30分，分別在新竹市政府、新竹火車站等公部門轄管地點，進行關燈愛地球活動，並邀企業、店家、民眾一起來響應！

市長高虹安表示，新竹市為貫徹聯合國永續發展目標SDG 13氣候行動，由政府帶頭「關燈1小時」，呼籲民眾正視地球暖化、氣候變遷等問題，以實際行動宣示節能減碳決心，並喚起民眾對電力能源的珍惜與重視，盼新竹在地企業、商家共同為地球永續盡心力，一起讓世界變好。

她指出，在全球暖化日益嚴重之際，透過關燈60分鐘的小小舉動，讓節能與環保不再只是口號，每個人都能靠自己的力量為地球做1件事，讓節約能源與環保意識落實於日常生活，家長們更可以從小養成孩童隨手關燈的習慣，貫徹「拯救地球，從小開始」。

環保局長江盛任表示，「關燈1小時」節能活動開始於2005年，由環保團體澳洲世界自然基金會及雪梨晨鋒報合作發起，是1個全球性節能活動，提倡每年3月最後1個周六，當地時間晚間8時30分至9時30分，家庭及商界用戶關上不必要的電燈及耗電產品1小時，希望藉此活動推動電源管理，減少能源消耗，喚起人們以實際行動應對全球暖化的意識。

環保局表示，依據經濟部能源局資料，每關閉1盞螢光燈具1小時（以螢光燈具20Wx4為例），可以減少用電量0.08度，依照新竹市人口計算，若每位市民都能響應關燈1小時，3月25日當晚即可減少用電量約3萬6250度。

市府鼓勵民眾一起響應「關燈」行動，以舉手之勞關上不必要的電燈及電器，以行動支持節約能源、愛護地球及守護環境的行列，落實全民綠生活。