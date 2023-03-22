這場演說旨在安撫接連兩起重大銀行倒閉事件引發的不安情緒。葉倫表示，美國的銀行體系正逐漸穩定下來，為了保障這些機構的存款所採取的措施，已展現出政府將確保存款和銀行安全的「堅定承諾」。

葉倫在華盛頓舉行的美國銀行家協會（American Bankers Association）會議上表示，我們採取的措施不會只把重點放在幫助特定銀行或特定銀行類別，為了保護整體美國銀行體系，我們的介入是必要的。如果規模較小的機構遭到擠兌且可能構成擴散風險，就必須採取類似的行動。

一周前矽谷銀行（SVB）和Signature Bank接連倒閉，並遭到聯邦存款保險公司（FDIC）接管。葉倫周二在談到政府緊急介入時表示，這些「果斷而有力」的行動正在強化公眾對美國銀行體系的信心，並將保護美國經濟。

葉倫沒有對可能得採取哪些進一步的干預措施提供相關細節，僅將重點轉向規模較小的地區和社區銀行。這些銀行已經呼籲政府提供協助，以阻止存款不斷流向那些被認為「大到不能倒」大型機構。

在上周的美國參議院聽證會上，葉倫表示，萬能型（universal）的存款擔保只會提供給那些確定構成系統性風險的破產銀行。

一些銀行集團呼籲國會授權對所有美國銀行存款提供臨時的萬能存保，但由保守派共和黨聯邦眾議員組成眾議院自由核心小組（Freedom Caucus）表態反對將存款保額從目前25萬美元提高，這是美國政府迅速採取行動以阻止危機惡化的主要障礙。

據消息人士透露，美國政府官員正在討論如何在不需要國會批准下調高存款擔保額度，但目前尚無定案。另有消息指出，必要時，政府也願意尋求國會批准調高存保最高額度。