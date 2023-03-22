日本政府解釋，這筆金額是從已經編入3月底，即將結束的2022財年預算準備金來的。日本政府將用這些錢來當成補助金，發放給低收入戶以及家境狀況不好的孩童，還有使用液化石油氣的家庭。

專家學者直言，日本政府選在這個時候大撒幣，應該不是執行貨幣政策，而是為了馬上就要登場的地方選舉。日本央行可以不計入這項新措施所帶來的影響力，因為只會有短期效應，像是1年左右的時間。

下個月日本各地的地方選舉，也包括國會部分席次的補選。日相岸田的支持率，最近有從歷史低點回升，部分可能是跟岸田親訪烏克蘭有關。不過，若能真正降低大漲的通膨，應該才對選情有更直接的助益。

在日本政府這次紓解通膨壓力的計畫中，7000億日圓將用於因應能源價格上漲，5000億日圓發給低收入戶。再加上其它既定支出，故總金額將超過2兆日圓。

日本元月核心通膨率高達4.2%，創1981年以來最高，食品和能源仍是物價大漲主因。日前，日本政府曾大規模地減收電費以及凍漲天然氣費用。由於液化天然氣在大城市以外地區使用較為普及，故將納入這次補助計畫中。

專家學者預估，藉由這次大撒錢政策，日本消費者物價預估減少0.3%，名目上的經濟成長也可望小增0.09%。日本政府先前預測，在現有的政策下，已把當地通膨壓低1.2%。

日本央行樂觀預估從4月開始的2023新財年期間，通膨可望低於2%。同時，日本需要保持寬鬆貨幣政策，才能將當地通膨穩定在目標值2%以上。日本央行也一再強調，加薪要跟物價一齊成長才行。。

對日本新任央行行長植田和男來說，除了要處理通貨膨脹外，也要注意美國矽谷銀行破產以及瑞士信貸金融危機，會不會真正影響到日本。外界認為，日本利率若想邁入正常化，可能還要再等一段時間了。