菸害防制新法今正式上路，全面禁止電子煙，「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」早在2021年8月間就已上路，截至今年2月已裁罰757件，其中又以持有電子煙數量最高，累計裁罰金額已達214萬餘元。衛生局表示，全國性政策上路後，中央有補助相關經費，將加強稽查實體店家和網路巡查。

新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例規定未滿18歲不得吸菸或持有電子煙及加熱式菸具，全國菸害防制法上路後，將禁菸年齡提高為20歲，新北自治條例上路2年多，裁罰757件，其中未滿18歲者使用或持有電子煙及加熱式菸有281件，未滿18歲民眾若違法，將先輔導接受戒菸教育措施。

衛生局表示，食管署先前曾進行電子煙油檢驗，其中有達9成含有尼古丁，國際研究也證實，電子煙對健康危害多，影響發育中的大腦、心血管系統和呼吸系統等。

衛生局表示，違規個案多是靠市府稽查、警分局查獲、學校教職員移送和網路監控，由於電子煙販售管道多元，市府也曾發現賣家為規避查緝，改以糖果、水果或茶類等用語混淆，實質上暗指煙油口味，企圖規避查緝，若查獲違規販賣電子煙，最高可處10萬元罰鍰。

由於吸菸時間屬短暫性及重複性的行為，市府有限稽查人力無法全天候執勤，衛生局表示，中央修法前已考量各縣市通過自治條例後稽查需求，將透過提供統籌經費補助給地方，未來會加強稽查實體店家和網路巡查。

衛生局呼籲，由於稽查人力較少，民眾發現違法事實可撥打1999市民專線，或請執法人員協助蒐集吸菸者具體違法事證和身分資料（照片、身分資料、日期、時間等），向本局舉發，市府也透過多元管道宣導，前往販菸場所輔導，同時在臉書、局網及智慧里長等管道露出修法內容。