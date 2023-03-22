位於台北國泰萬怡酒店14樓的Drift Bar攜手酩悅軒尼詩，自即日起至6月30日推出「粉紅閨蜜夜」，每晚7點至9點除可純飲頂級粉紅酒款「天使絮語普羅旺斯粉紅酒」，亦有以該款粉紅酒為基底的六款粉紅系特調無限暢飲。同時，另推出「BFF in Pink限期活動」，4月27日前於周一至周四同桌消費2小時無限暢飲方案，每位穿著粉色衣物並加入萬豪旅享家會員，當晚即可再加贈續暢1小時。Drift Bar無限暢飲方案1小時600元，2小時1,000元，服務費另計。

粉紅酒在全球逐年崛起的輕飲市場引領強大的隨飲文化，成為許多名人全日派對的指定用酒。而「天使絮語普羅旺斯粉紅酒」隸屬於教父級酒莊 「蝶伊絲柯蘭堡 」旗下頂級粉紅酒品牌之一，酒莊位於普羅旺斯丘 AOC 產區，以精進的紅酒釀酒技術與擁有古老、超過100年的格那希 (Grenache)老藤聞名。而「天使絮語普羅旺斯粉紅酒」以淡雅貝殼粉紅色呈現，本身帶有花香氣息的新鮮紅色漿果個性，滋味成熟且濃郁，擁有柔和而圓潤的餘韻，餘味也無單寧澀感。此酒款除了容易飲用外，用途也廣泛，適合當開胃酒或是搭配美食。

台北國泰萬怡酒店14褸的Drift Bar以「天使絮語普羅旺斯粉紅酒」為基底推出的6款粉色系特調，如以帶有蜜桃香氣及石柳甜味的「桃花釀」，帶有漸層及氣泡感的「櫻花醉」，以象徵「愛戀」的洛神入酒的「墜落愛河」，充滿在地夏夜熱帶感的「仲夏夜之夢」及帶有清爽荔枝香氣的「甜心寶貝」，另外還有以雪樹伏特加為基底，玫瑰花香較重的「烈焰玫瑰 」，讓調酒控也能暢享星空下的粉紅特調魅力。

有「城市高空角落」之稱的Drift Bar擁有近90坪的戶外露臺，瞰視270度的無邊際市景，將台北101、松山機場及美麗華摩天輪等美景納入眼下。室內設計現代精巧，其複合式空間致力於提供客製化多功能服務，如精品品牌活動、戶外西式婚宴與證婚、派對及品酒會等服務體驗。

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