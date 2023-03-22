中國大陸外交部發言人汪文斌22日主持例行記者會。韓聯社提問，美國商務部當地時間21日發布《美國半導體法》具體規定，獲得補貼的企業，在今後10年在包括中國大陸在內的部分國家進行擴大半導體產能等重大交易時，需將補貼全額退還。對此，汪文斌回應指出，中方對此堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉。中方將繼續堅定維護中方企業的正當合法權益。

汪文斌表示，具體的問題建議向中方主管部門詢問，這裡再次闡述中方在相關問題上的原則立場。

汪文斌稱，美方所謂「護欄」是徹頭徹尾的科技封鎖和保護主義行徑，美國為了維護自身的霸權，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至不惜犧牲盟友利益，脅迫一些國家圍堵遏制中方，人為推動產業鏈「脫鉤斷鏈」，嚴重違反市場經濟規律和公平競爭原則，嚴重阻礙世界經濟復甦和發展。中方對此堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉。中方將繼續堅定維護中方企業的正當合法權益。

汪文斌強調：「遏制打壓阻擋不了中國發展的步伐，只會增強中國實現高水準科技自立自強的決心和能力。為維護一己霸權之私，綁架國際正常經貿合作，終將作繭自縛。希望各方從自身長遠利益和公平公正市場原則出發，恪守國際經貿規則，同中方共同維護全球產業鏈供應鏈穩定，維護各方共同利益。」