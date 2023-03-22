民進黨2024立委選舉登記本周開跑，經總統蔡英文、民進黨主席賴清德協調，湧言會新北市黨部主委何博文，22日宣布出征新北第1選舉區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）。他指出，考量黨內和諧及凝聚團結力量的前提下，決定不在板橋參加初選，也強調自己對北海岸很熟悉，身為黨部主委他要凝聚力量、親自扛責。

談及蔡、賴出手協調新北立委整合，何博文受訪指出，初選難免會有相爭、衝突，他身兼新北黨部主委，必須考量如何讓黨內和諧、凝聚團結力量，同時為2024總統、立委選舉加分，因此最後決定不在本命區板橋參加初選，避免引起激烈競爭。

何博文說，當前北海岸是重點發展區，也是他非常熟悉的地方，從過去到現在，自己擔任新北市議員時，都非相當清楚、了解北海岸的發展，「身為黨部主委，我要凝聚團結力量、親自扛責」。他提到，特別感謝呂孫綾、議員鄭宇恩的相讓相牽成，這是凝聚黨內團結的良好例子，自己會全力以赴讓北海岸居民有更幸福的生活。

外傳前新北市議員賴秋媚有意參選該區，認為應由在地深耕者來為民喉舌，而非派空降的人來參選。何說，黨內總有協調過程，他會全力以赴，過程中也與呂孫綾、鄭宇恩協調，每個人都有權益登記黨內初選，後續也有黨內協調過程，希望在「相讓相牽成下」，凝聚團結、發揮最大能量，為黨征戰拿下北海岸這席。

至於呂孫綾、鄭宇恩為何沒出席參選記者會，何博文說，呂孫綾特別在臉書上發表聲明不參選，而她因為有重要行程，昨天就到南部去，「她也特別跟我講」；鄭宇恩則是因為有小孩，家裡有要事要先處理，但兩人不管在臉書或公開聲明都有公開給祝福，感謝她們相讓相牽成。

輔選人士透露，何確實有意參選板橋，但勢必面臨派系之爭，恐造成黨內失和，不利大選團結，因此賴清德早在2、3個月前出手，儘管呂孫綾、鄭宇恩今日未到場，何將持續爭取兩人支持，力拚團結勝選。