花蓮縣境高山區域，近期頻頻發生登山意外，本週新竹吳男子攀登熱門百岳登山路線合歡北峰，高山症猝死，另一35歲美籍男子從卓溪鄉南安入山，走到大分時發生腳扭傷，今上午又傳出一行6人登山隊伍第，在秀林鄉能高山大陸池傳事故，其中59歲謝姓女山友失足滑落邊坡，造成肩膀脫臼，傷患越來越腫，空勤黑鷹直升機搶救，已送醫救治。

花蓮縣消防局二大隊長王明忠受訪指出，一行6人登山隊，20日清晨從屯原入山，能高安東軍縱走，預計25日奧萬大下山。21日下午1時40分向花蓮縣消防局報案，他們在秀林鄉能高山大陸池途中，59歲謝姓女隊友不慎滑落邊坡約 30公尺，造成左肩疑似脫臼，行走困難，並表示有越來越腫脹趨勢，需要救援。

一行六人登山隊，其中59歲女山友滑落邊坡受傷。（空勤總隊提供／王志偉花蓮傳真）

消防局地面集結警消3人，標出明確位置，也同步請求空勤支援。空中勤務總隊第一大隊第三隊由正駕駛陳國勝、副駕駛施建誠、機工長吳哲文，偕同消防署特搜隊小隊長張力家、隊員張晏嘉等，駕駛編號 NA-715黑鷹直升機救援。

黑鷹直升機22上午起飛後穿越 3000 呎至 5000 呎雲層後出雲定向目標， 中午12時48分抵達目標區能高山大陸池，隨即發現待救者，確認周邊安全無虞後實施吊籃吊掛作業，隨即飛返花蓮德興運動場降落，交由救護車接駁就醫。