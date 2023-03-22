雲林縣麥寮鄉新吉社區推廣紙漿藝術，由紙漿達人林錦山創作20餘件大型紙漿裝置藝術，置於社區成為打卡景點，麥寮鄉公所22日表示紙漿藝術是回收紙製品再創作，極具環保觀念，為讓環保工作往下扎根，將於4月推出「藝童來玩紙漿」系列活動，即日起只要到圖書館借閱10本書，即可免費參加。

新吉社區13年前成立發展協會，參加農委會水保局農村再造計畫，社區藝術家林錦山積極參與，以紙漿藝術為主題，回收報紙、紙箱等紙製品，打碎成紙漿後與水泥混合作為材料，陸續創作愛心天鵝、黃色小鴨、西瓜座椅、舞龍浮雕等作品，近年來則投入紙漿藝術推廣，教導民眾、學生自行創作。

雲林縣麥寮鄉新吉社區的牆壁浮雕，呈現多元精緻紙漿藝術。（麥寮鄉公所提供／張朝欣雲林傳真）

麥寮鄉長蔡長昆表示，新吉社區經過林錦山老師與民眾長期營造，已成為極具特色的紙漿藝術村，為永續傳承這項工藝，麥寮圖書館與橋頭圖書館特別規畫「藝童來玩紙漿」系列活動，4月15日、22日下午2點至4點，分別在麥寮館、橋頭館舉辦紙漿DIY親子活動，配合閱讀推廣，即日起到圖書館借閱10本書即可參加。

圖書館說，林錦山老師的代表性創作為橋頭館外的花生、西瓜大型裝置藝術，象徵在地農產的永續發展。「藝童來玩紙漿」活動將藉由親子DIY，讓家長把資源回收、環境保護等觀念傳遞給下一代，永續作環保、愛地球。

蔡長昆指出，麥寮鄉因六輕設廠提供眾多就業機會，人口持續增加，2月已達4萬9298人，是雲林縣人口數第3的鄉鎮，大家都期盼今年能突破5萬人大關，因此各社區都非常努力打造自己的特色，希望藉由改善居住環境、提升生活品質，吸引更多人遷入社區，讓麥寮鄉成為雲林沿海樂活指標城市。