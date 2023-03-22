桃園大溪區河濱公園驚傳虐貓事件，由愛媽「大金」固定餵養的一隻米克斯浪貓，竟遭到弓箭貫穿脖子，愛媽見狀傻眼緊急將貓咪送往動物醫院，所幸未傷到重要器官及大動脈，目前愛媽也已向大溪警分局報案，警方也積極查訪有無目擊者並搜尋虐貓嫌疑人。

愛媽大金表示，這隻浪貓名叫「ㄋㄞㄋㄞ」，個性乖巧可愛，是她親自誘捕結紮的浪浪，18日晚間要去餵食時，聽見像是貓哭的喵叫聲，發現ㄋㄞㄋㄞ竟被一箭射傷，整枝箭竟然貫穿貓咪脖子，讓人看了於心不忍，ㄋㄞㄋㄞ也一跛一跛走進向她求救，痛批對貓做出此行為的人實在太可惡，浪浪在外面生活不易，希望人類多點愛心，不喜歡也不要傷害牠們

桃園浪貓遭弓箭射穿脖子，動保人士震驚痛批虐貓太可惡。（愛媽大金提供／呂筱蟬桃園傳真）

貓咪送往動物醫院經過獸醫師檢查，弓箭並未射中ㄋㄞㄋㄞ的內臟，也沒有刺穿大動脈，貓咪在緊急救治後身體逐漸穩定，目前安置在愛媽住處，現在也已經可以慢慢進食喝水和走動，之後等傷勢痊癒，愛媽也將協助尋找適合的領養人。

桃園市動保處長王得吉表示，有接獲此件虐貓案通知，因為事發當時沒有目擊者，也無從得知貓咪是在何處受傷，要找到行為人有其難度，而此行為明顯是故意傷害動物，觸犯《動物保護法》第25條規定，可處可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金。