台中市市長盧秀燕去年以80萬票、29區全拿的懸殊差距，大勝民進黨候選人蔡其昌。一份最新民調顯示，在連任3個月後，其施政滿意度達67%、不滿意者僅11%；其中30至39歲的年輕市民滿意度更從61%上升至72%，較8個月前的民調整整狂飆11個百分點，是漲幅最高的年齡層。

《TVBS》民意調查中心21日公布最新民調，盧秀燕市長施政滿意度高達67%，僅11%不滿意、22%沒意見，超越自己8個月前的成績，滿意度整整上升了5個百分點。民調指出，盧市長第一任期在經濟、交通、空品、社福全面提升，第二任期的施政目標則放在「拚經濟」3個字上。

特別的是，盧秀燕在30至39歲市民滿意度由61%上升至 72%，是提升幅度最多的年齡層，可見年輕族群對盧市長的相挺。50至59歲的市民則是最挺盧市長的年齡層，滿意度高達76%，僅5%不滿意。

該民調也顯示，盧秀燕除在藍營支持者中拿下94%一面倒的超高滿意度，更有38%的綠營支持者也滿意盧的施政，盧在民進黨認同者中的不滿意比例減少了一成，滿意的比例高於不滿意；中立選民滿意度則從61%增加至68%，不滿意比例僅8%，未表示意見為23%。