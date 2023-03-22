嘉義市吳鳳北路靠近民族路附近日前發生火災，延燒來來果汁店等4家店面，火勢不到半小時控制，搶救近1小時撲滅，無人受困受傷，今天果汁店謝姓老闆說，店面嚴重燒毀，但掛在店門口的嘉義城隍廟平安燈籠幾乎毫無毀損，非常感謝城隍爺護佑。

嘉義市吳鳳北路來來果汁店等4家店面日前火災，火勢猛烈。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真）

15日上午10時許，吳鳳北路上店家冒出火舌，火勢猛烈，延燒土魠魚羹店、甜品店、來來果汁店、花草店等4家店面受波及，市消防局出動大批人車灌救近1小時後撲滅。

嘉義市吳鳳北路來來果汁店等4家店面日前火災，消防局出動大批人車搶救。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真）

謝姓老闆說，他當天約上午9時半外出買菜，10時許剛回到店裡準備開店時，聽到「失火了」，趕緊逃生，火燒得很大，撲滅後，店面嚴重燒毀，天花板燒黑掉落，但掛在店門口的城隍廟平安燈籠幾乎毫無損壞，冥冥之中似乎城隍爺護佑平安，讓他感動又感謝。

謝老闆說，他經擲筊而成為城隍爺的「義子」，曾開小貨車在城隍廟附近駐點賣果汁10多年，後來租城隍廟對面的現址開果汁店至今20多年，經常到城隍廟拜拜，每年城隍爺聖誕千秋時拜求平安燈籠，掛在店口祈福。