▲市議員陳冠羽（右三）與市議員連恩典（左三）共同與相關單位會勘八堵火車站旁停車場施工情形。（陳冠羽辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆八堵火車站旁原設有兩層式的鋼構機車停車場，但因鋼構嚴重鏽蝕，於2021年1月經前議員王醒之等單位會勘後，市府便進行封閉與拆除的工程，以維護民眾安全。然而過了整整兩年卻遲未完工開放，因此基隆市議員陳冠羽與市議員連恩典於17日前往會勘，督促市府盡早完工，並要考量完工後標線與停車規劃。對此市府表示，預計於6月完工，7月原地不畫停車格，讓民眾可順利停車。

陳冠羽表示，八堵火車站旁民眾常使用的兩層式鋼構機車停車場，因為受到長期鏽蝕，於2021年1月經過前市議員王醒之與交通處還有台鐵相關單位會勘後，由交通處委任的「社團法人新北市結構技師公會」研判停車場結構有「立即崩塌」之虞，建議市府先將其封閉。然封閉之後，至今年整整兩年過去，都尚未完工，因此舉行會勘，督促市府相關單位儘早完成拆建工程。

陳冠羽說，本案經過了解後，會拖如此久的原因乃是與市府及台鐵之間的權責爭議有關。該停車場土地是屬於台鐵所有，而最早於2001年與基隆市政府協調後，台鐵交由基隆市政府的工務局使用管理。但封閉後要拆除修建的經費，在基隆市工務局解散改組後，該歸何單位處理，或是否交由台鐵處理，就產生爭議。因此直到去年市府編列相關預算後，才能開始處理拆建工程。

而基隆市政府交通處說明，目前已在執行拆除，進度約60％，後續將整理地坪、土地鋪平、加裝圍籬以防民眾誤入車站等措施完成後預計於6月竣工，約 7月原址不畫設車格提供民眾停放機車。

而當地八南里辦公處表示，機車停車場易生管理維護問題，但目前只有八南里志工協助維護，但使用者搭多為台鐵乘車民眾，也希望後續市府可以和台鐵研擬未來停車場的維護管理方案。

陳冠羽強調，除了要盡快施工讓民眾可以有更便利的停車空間外，在未來完工後也要同步考量人行路線、標線、還有周邊停車格的整體規劃，來降低通勤族停車影響，同時也維護行人安全。