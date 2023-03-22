泰安溫泉區榮獲交通部觀光局金泉獎的「十泉十美獎」銅獎及「最佳CP值獎」金獎榮耀；苗栗縣政府感謝遊客們對泰安溫泉的支持，推出系列優惠行銷，苗栗縣長鍾東錦22日為活動揭開序幕，邀請全國鄉親到苗栗，泡湯、嚐美食、賞山林美景，享受一趟療癒身心的旅行。

苗栗泰安擁有優美的山林自然環境、純樸的泰雅族原民文化及客家文化，還有優質碳酸氫鈉泉「美人湯」，此次在交通部觀光局舉辦的「2022－2023台灣好湯－金泉獎」票選活動中，苗栗縣「泰安溫泉」共獲得7萬156票數支持，為台灣19大溫泉區域第1名，並榮獲「十泉十美獎」銅獎及「最佳CP值獎」金獎榮耀。

因應正值春夏交際，適合泡湯健走的最佳時節，苗栗縣政府感謝遊客對泰安溫泉的喜愛與支持，舉辦苗栗觀光溫泉美食暨泰安原湯祭行銷活動，推出「相浴泰安．幸福原湯祭暨健走活動」、金泉獎限定優惠、健行限定優惠及「湯旅苗栗幸福集章趣」消費集章抽獎等各種豐富內容，並結合泰雅文物館前新設的觀光新亮點「打必拉斯溫泉公園」與「WAKHUL高腳屋親子公園」，期以吸引遊客體驗幸福原湯文化。

苗栗縣長鍾東錦 22日宣布苗栗觀光溫泉美食暨泰安原湯祭行銷活動開跑，與議員劉美蘭、楊文昌、許櫻萍、徐筱菁、泰安鄉長陳吉基、公館鄉長何在鑫等人眾人手持溫泉木勺，將七彩的亮粉傾瀉而下，展現「相浴泰安幸福原湯祭」正式登場。縣府文化觀光局長林彥甫說，湯旅苗栗幸福集章趣即日起到4月16日於合法旅宿消費滿額集滿2個章就有機會抽iPhone 14、泡湯優惠券、住宿卷等各種豐富好禮。

林彥甫表示，歡樂趣味的五感溫泉健行之旅，4月9日在本縣泰雅文物館前廣場登場，結合在地溫泉業者和青農，規劃小農市集、好湯舞台、趣味競賽、浴衣體驗等各種豐富的行銷活動，只要民眾參加當天健走可領取限量紀念完賽運動T桖、特色碳烤竹筒飯及50元市集兌換卷，可憑證到好湯市集兌換溫泉蛋、馬告香腸及小米麻糬等在地特色原民美食。

苗栗縣長鍾東錦分享，泰安有優質的溫泉泉質和設施，他自己十分享受泡湯時能舒緩全身的疲勞，也認為是個延年益壽的好方法，而泰安溫泉不輸日本溫泉，不僅水質好，交通方便以外，泰安還有得天獨厚的自然環境、歷史悠久的泡湯文化、泰雅原鄉之旅、著名的周邊旅遊景點與美食，縣府團隊也持續招商，打造更優質更完善的觀光體驗，吸引全國遊客到苗栗享受深度旅遊，帶動地方發展。

此外，為慶祝泰安溫泉區獲得金泉獎榮耀，規劃金泉獎期間限定優惠，民眾只要在3月22日至4月30日至合法溫泉旅宿業者，可享有泡湯折扣等多種優惠，歡迎全國民眾朋友到苗栗「親山水、泡好湯、嚐美食」，來一場身心放鬆的小旅行，感受山城苗栗的輕鬆與愜意。