新浪財經22日報導，A股三大指數22日衝高回落小幅收漲，深成指走勢較強。ChatGPT概念股繼續走強，工業富聯、宣亞國際、鴻博股份等漲停，平治信息、昆侖萬維漲超10％。算力、雲服務全線爆發，青雲科技、拓維信息、佳力圖等漲停，開普雲、依米康、光環新網、奧飛數據等漲超10％。

下跌方面，黃金股陷入調整，中潤資源午後觸及跌停；中字頭、一帶一路概念走跌，中公高科、龍建股份跌停。

A股主要行業ETF多數上漲，通信ETF漲4.7％，5G ETF漲近4％，人工智慧AI ETF漲超3％。以每日額度餘額口徑，北向資金截至22日A股收盤淨流入22億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨買入近5億元。

大陸商品期貨22日收盤走勢分化，原油、低硫燃油漲逾2％，滬錫、液化石油氣、滬鎳、玻璃、國際銅、滬銅漲逾1％；棕櫚油跌逾3％，鐵礦石跌逾2％，線材、滬金、玉米、菜粕、花生、錳矽跌逾1％。