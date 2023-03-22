為讓員工更瞭解食材來源、認識產地環境、體悟農民的辛勞，摩斯漢堡（安心食品）特地於今（22）日及3月29日舉辦雲林「產地之旅」，總部及全台店鋪夥伴實地走訪雲林麥寮美生菜村及牛番茄田園，從農村耕作採收見證農民如何友善土地，建立同仁對食材來源及土地的連結。同時，即日起至4月30日止，在全台門市同步推出樂活市集，本次所銷售的樂活蔬菜皆由摩斯漢堡契作農場所種植，皆符合綠色三合一政策「在地食材、契作農場與生產履歷制度」的理念，讓消費者透過樂活市集認識安心食品、健康蔬食的概念。

摩斯漢堡樂活市集，限量販售萵苣、高麗菜、番茄、檸檬、洋蔥等在地的優質農產，消費者可在摩斯漢堡門市購買到產地直送的新鮮蔬菜。

講究食材的安心食品（MOS摩斯漢堡），深耕台灣32年，以「貢獻人類、貢獻社會」為創立宗旨，打造連鎖速食業最大綠色供應鏈，以生產履歷從食材源頭把關食品安全，以契約農場保障農民的收入和利潤，採用在地食材，支持在地農民並降低食物運送里程，大大縮短產品從產地到消費者的距離，達到減碳目標。從源頭把關食材是安心食品長期以來的堅持，保障消費者飲食安全，創造良性永續發展的供應鏈。