屏東縣政府長期致力青年發展路上所需資源與陪伴，屏縣府勞動暨青年發展處處長李雨蓁積極推動相關創新政策，期待為年輕族群注入新活水，陪伴他們勇於創新逐夢；因此以過去政策推展面向為基底，公布全新「青年五心」政策，宣示打造青年培力全能環境，感受屏縣府最「有心」。

勞青處將於辦公大樓一樓，提供青年就創業一站式服務，包括青年全方位就業諮詢與創業輔導資源及企業參訪等；至於暑假期間除延續公部門暑期工讀見習外，更擴大邀請20個在地青年組織，提供兩個月見習機會，邀請青年參與公共事務。

接續還會在三大領域「智慧農業、數位科技、旅遊創新」，舉辦創新提案競賽，提供總獎金100萬元補助；還有四大主題人才培訓課程，搭配縣內五處青創空間辦理，將舉辦150場，900小時的培訓課程，厚植青年職涯技能。

李雨蓁表示，期待青年透過學習累進實力，由縣府從旁協助輔導，使青年不論在就創業或創新思考方向皆能學有所成。