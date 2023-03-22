在未來空戰中 先進有人戰機將搭配無人機協同作戰

科技日新月異，正在改變作戰方式，而美國高級將領預測，大約未來10—15年內，機器人會在全球陸、海、空軍中扮演吃重的角色。

據《商業內幕》（Business Insider）22日報導，美軍參謀首長聯席會議（JCS）主席米利（Mark Milley）在播客中告訴無黨派非營利組織「歐亞集團基金會」（Eurasia Group Foundation），世界正經歷「戰爭性質」（character of war）的「根本變化」。他說，這和意味人類動能和國內關係的「戰爭本質」（nature of war）不同，所謂「戰爭性質」涵蓋了戰術、武器、技術、組織和管理等。

他強調，「戰爭性質」時常在改變，每當有了新武器等就會變。但基本上，它只會偶而改變。但如今「戰爭性質」卻在進行最重大，也最根本的改變，而這次其實是由技術驅動的。

此外，他指出，感測能力改變了軍隊打擊的方式，而精準武器打擊的戰力是人類前所未見的。米利特別強調機器人所扮演的角色，並說美國和世上許多國家的先進部隊都在實驗無人船艦和坦克。他認為，未來15年內，也許更快，就會看到陸、海、空軍內有很大一部分都是機器人。