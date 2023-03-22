大谷翔平透過經典賽的超強力宣傳，加上他自己的傑出表現，堂堂成為當今棒壇第一的人氣王，至少在Instagram平台上是如此。大谷翔平本月中的IG追隨者達到300萬，對於棒球選手而言是極為驚人的數字，根據美國記者班韋蘭德（Ben Verlander）所說，這是現役大聯盟球員的最高紀錄，只有退役球星A-Rod的410萬比他更多。

然而短短10天之後，大谷翔平的IG追隨者暴增到430萬，增加了100多萬，正式超越A-Rod成為人氣王。棒球明星本來在場外的曝光和關注度不可能比得上演藝名人，甚至也比不上摔角明星。生性淡泊的「神鱒」卓奧特（Mike Trout）雖是大聯盟第一戰將，目前IG追隨者200萬人也相當不錯，但是一位打過職業摔角的女星Mandy Rose就有350萬追隨者了。

大谷翔平這一回的威風演出讓他吸收大量粉絲，日本摘冠之後，連A-Rod自己都急著在IG貼出與大谷的合照，稱呼他為「當代貝比魯斯」。最後大谷獨自扛著沉重的冠軍獎盃去找隊友的時候，美國主播稱讚：「他扛著冠軍盃，正如他扛著整支日本隊一樣。」

這一切不得不說班韋蘭德有先見之明，早在幾年前大谷赴美之時，班韋蘭德就著魔似地追捧大谷，經常遭到美國球迷都揶揄，後來也是班韋蘭德先預測大谷會摘下2021年美聯MVP。