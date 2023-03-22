高雄 4月份陸續有五月天、張惠妹、大港開唱等重量級演唱會輪番上陣，而在可以享受沙灘美景和海邊露營活動的旗津，還有一場特別邀請世界百大DJ Naeleck擔綱、專為迎接春天而辦的「春島沙灘音樂祭」；就是要讓遊客帶著放鬆的心情、在不同曲風節奏的變換中盡情熱舞，宛如置身於充滿南洋風情的渡假小島，更可以盡情品嚐最新鮮的海鮮料理。來到高雄旗津，不用出國旅遊，也能享受絕美沙灘海景和滿滿異國風情！

月牙形旗津沙灘適合舉辦各種沙灘活動(高雄市觀光局提供)

觀光局長高閔琳表示，高雄旗津一直在改變升級，高雄市政府除了持續建設優質環境，更招商引入特色店家，打造更具魅力的旗津，特別推薦民眾今年春假5天連假前來旅遊。像是高雄知名的「旗津沙灘吧」位在旗津海岸公園旁，獨特南洋吧檯風格和遊客超推薦的美式半室外空間，疫後以來吸引大批國內外遊客享受旗津風光，營業時間配合人潮由原本每天中午12:00至21:00，延長到24:00。旗津沙灘吧特別在4/1-4/4推出春島沙灘音樂祭，百大DJ Naeleck現場演出，邀請民眾來旗津沙灘享受春天微涼海風和音樂，名額有限，現在網路報名免費入場。

夏夜露營風的海之星沙灘俱樂部(高雄市觀光局提供)

「旗津沙灘吧」往南，位於旗津貝殼館旁的日系純白風格「海之星沙灘俱樂部」，是另一個適合家庭、情侶休息用餐的看海地點！遊客晚上在沙灘旁戶外座位聽音樂喝飲料，盡情享受寧靜夏日輕鬆氛圍。而位於旗津海景第一排的旗津豪華露營區，則是夜宿旗津好選擇；為提供遊客最好品質，今年開業第三年更於年初全面更換新帳篷，帳篷內有冷氣、床鋪、桌椅等齊全設備，讓遊客不用攜帶設備就可盡情在海邊露營。

旗津沙灘吧每到假日總是擠滿國內外遊客(高雄市觀光局提供)

高雄市政府觀光局指出，旗津沙灘旁除了特色店家，還有旗津藍眼淚、旗津彩虹教堂、星空隧道等知名必遊景點，方便遊客拍照打卡。另旗津連假總有大量旅遊人潮，呼籲遊客儘量搭乘大眾運輸工具來旗津，旗津渡輪的營業時間為清晨5點至隔夜凌晨2點，請遊客不用擔心夜間返回市區交通接駁問題，也推薦民眾晚上留宿旗津，享受旗津海產街美食和購買特色海產伴手禮。