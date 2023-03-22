因應全球工業4.0浪潮，嶺東科大與財團法人精密機械研究發展中心（PMC）22日簽訂合作意向書，未來進行校內學生實習、業師教學、技術合作等締結盟約，攜手共同培育智慧機械人才。

嶺東科大指出，隨著自動化技術與智慧製造產業人才的需求，且緊鄰台中精密機械科技園區與台中工業區附近，2年前資訊學院成立「智慧製造科技學研中心」，並設有「自動化工程師與機器人工程師訓練考場」著手培育精密機械人才。

中部地區為台灣智慧機械的發展重鎮，而財團法人精密機械研究發展中心(PMC)更是重要推手，中心設有工具機產業發展處、智慧化發展處、智動化與機器人發展處及驗證服務處，研究產業發展所需技術，亦負責為政府打造智慧台灣的政策遠景及協助國內產業技術提升、應用與檢測驗證，同時也積極為產業培訓智慧機械人才。

嶺東科大與財團法人精密機械研究發展中心（PMC）22日簽訂合作意向書，培育學生實習、業師教學、技術合作等締結盟約，攜手共同培育智慧機械人才。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

PMC副總經理李健勳表示，資訊與機械能力整合人才扮演了智慧製造領域成功的重要元素，也是企業提升產能與品質相當倚重的環節，相信透過PMC與嶺東科大的合作，能共同為智慧機械領域創造更多元的可能性。

面對新式人才的迫切需求，嶺東科大藉由與精密機械研發中心合作形成共學夥伴關係，提升校內師生對智慧製造產業的認識，促進產學合作，更以實務為導向，提升學生職場競爭力。今日除進行簽約儀式外，更由PMC以「智慧製造之機器人與智動化解決方案」針對資訊學院教師進行教學創新精進講座，提升教師教學知能，精進教師對智慧製造科技之發展與趨勢的認識，助益良多。

嶺東科大副校長陳仁龍表示，資訊學院去年底與產、官、學、研組成「中台灣智慧製造產學聯盟」，整合策略聯盟高中職學校資源，落實產業人才推手之責。未來學校更將積極與PMC合作，結合AI大數據等策略技術，投入自動化與機器人教育，期許嶺東科大成為中台灣智慧製造科技人才的重點培育基地。