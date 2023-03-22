國泰金控22日舉辦法說會，國泰金控總經理李長庚證實，今年確實已建議董事會動用公積配股利，但實際配發情況將考量「投資人需求、公司現金及監理要求」在今年四月下旬經董事會決策。

去年國泰金EPS為2.58元，若配發率4成，將有發放1元以上現金股利的水準，但是否要拚發1元股利？李長庚表示，要待四月下旬董事會的決議。

國泰金控財務長陳晏如指出，今年股利的確需要用公積配發，未分配盈餘加去年獲利，整個資本市場罕見的波動，FVOCI有比較多損失，今年可分配盈餘為2,268億元，全數要提列特別盈餘公積，但要看資本市場，若評價回穩，就是會回歸以往的獲利跟正常的股利政策。

陳晏如指出，目前金控資本公積2,153億元、法定公積737億元，金額充沛，會作整體考量。對於市場傳言今年股利會在0.5元至1元區間，她表示這的確會是考量的區間，但實際配發要考量財務指標、投資人對股息預期，且要待董事會決議。

李長庚再次高度肯定金管會日前同意今年可以用資本或法定盈餘公積配息，「這將給予金融機構更大的彈性空間」，他指出，業者去年面臨美聯準會暴力升息，金管會能開放業者用公積配股是要感謝的，這讓業者在維持資本強度各種權衡之中，有更彈性的作法。

李長庚表示，在提存特別準備下會建議董事會動用公積配股利，他指出，自己從投資出身，清楚投資人對股利的需求，公司會考量投資人需求、公司現金及監理要求，均衡考量，四月下旬董事會決策。