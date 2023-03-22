東哥遊艇（8478）22日展示將在4月運至美國，交貨給買家的120呎豪華遊艇，東哥董事長闕慶承指出，全球中小型遊艇雖然處於供需均衡的狀態，但，80呎以上的豪華遊艇仍然需求大於供給，東哥今年將再調高售價5％到15％，營收可望再比去年成長20％。

東哥生產的120呎（約37公尺）豪華遊艇，22日泊靠高雄愛河灣遊艇碼頭，將一連3天舉行展示、以及亞果遊艇會員的參觀，東哥董事長闕慶承表示，該艘豪華遊艇大約在2年前接單生產的，以目前的售價來看，大約是2,500萬美元（約台幣7.5億元），即將在4月搭乘貨櫃輪前往美國，交貨給買家。

闕慶承表示，全球中小型遊艇雖然處於供需均衡的狀態，但，全球豪華遊艇市場仍快速成長，因需求大於供給，預估從2020年到2027年的每年複合成長率達11％，其中，以24到45公尺遊艇需求成長，最為顯著。

他說，全球金字塔頂端富豪人數持續增加，一半富豪集中在北美地區，而北美是東哥的主力，東哥OA遊艇也是北美排名第一的品牌，「交船那一刻起，才是服務的開始」，因為，只有東哥擁有專屬的售後維修服務團隊，這是東哥比其它市場競爭者的優勢之一。

為了滿足不同客戶層的需求，東哥除了既有的27公尺到37公尺的船型，2023年規畫加入生產40公尺豪華遊艇，共有4種不同的風格，闕慶承指出，由於豪華遊艇毛利率較高，除了自行生產、銷售之外，中小型的遊艇，則透過代理全球第一大的義大利遊艇製造商Azimut-Benetti等銷售模式。

他表示，東哥追求的是高利潤的營運模式，因此，位於小港的2個生產基地，只生產80呎以上的豪華遊艇，這也是東哥2022年的毛利率能夠高達45.4％、淨利率達31.6％的主因。

闕慶承指出，東哥在傳統產業的歸類上，被定位為製造業，但，實際上，東哥是高端精品產業，賣的是服務、品牌和生活的經驗，售價每艘至少1千萬美元，除了私人飛機，沒有一項精品的價格比得上，而買賣成交的關鍵之一是「是否愛上了它」。

因此，價格對金字塔頂端的富豪，並非唯一考量，「感覺非常重要」，對於東哥今年將調高售價5％到15％，將是可接受的，在價格推升、交船持平的情況之下，闕慶承表示，今年營收可望再比去年成長20％。