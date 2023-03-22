王心恬熱愛運動也熱衷公益，她22日出席眼鏡品牌ZIV記者會，分享公益聯名款的設計理念。她與姚元浩傳交往多年，卻沒正面承認，她上月前往婦產科看診時，小心謹慎護住肚子的舉辦也被質疑懷孕，是否計畫升格人妻？她笑說沒想那麼遠，「前陣子媒體報導我是不是懷孕，但我都還在比鐵人比賽所以不太可能」，她也說因為已經凍卵，所以目前對結婚生子一事並不著急。

王心恬年前到日本滑雪，不慎造成右手骨裂，年後出席凱渥開工團拜時，提到想趁3月底雪祭結束前再滑雪一次，她今表示雖然手傷復原狀況良好，但還是先取消滑雪行程，「我怕大家覺得我是不良示範，但我前幾天有去比鐵人，就把鐵人當復健賽，慢慢比也完成了」。

行程滿檔的王心恬，除了演藝圈的工作還自創香氛品牌，去年也錄取政大EMBA，談到重返校園最不適應的地方，她坦言交功課讓她壓力很大，「因為很久沒有人逼我交作業，但現在有課業壓力，很新奇但也很累」，她也提到因為脫離校園太久，所以正在重新適應同學會等團體活動。

將於下月6日生日的她，表示原本計畫出國旅行，但因為工作繁忙只好作罷，「可惜假期就這樣飛了，但還是希望今年自己預設的事都可以達成，想要比的運動賽事都完成、品牌經營順利，也希望能多一些參加公益活動」。

ZIV運動眼鏡董事長陳本偉（左）、名模王心恬。（ZIV提供）

王心恬說這次參與設計的ZIV公益聯名款墨鏡，特別挑選春夏新色，不分男女都相當適合，「設計理念是希望大家能把運動當作自己的後盾跟武器，這款墨鏡很輕盈、耐重、實用度很高，大家總會想說聯名款好看而已，但ZIV的墨鏡都很注重功能性」。王心恬說運動過程難免會流汗、遇到下雨，所以她最在意運動墨鏡會不會沾油漬、有沒有起霧狀況，「這有經過我的測試，都通過我嚴格的考驗」，對自己設計的商品相當有信心。