近期新北市樹林一間熱炒店有位正妹廚師林彤，因外表亮麗，加上熟練的甩鍋技巧，被網友PO上網而爆紅，更吸引民眾揪團甚至包遊覽車朝聖。而她因此「炒出知名度」後，也決定開始展開夜市打工活動，並於今(22)日於臉書發文預告將在寧夏夜市現身。

炒飯正妹林彤近日在臉書上舉辦投票，讓網友們票選在台北區的夜市中，希望能夠見到她的地點，事隔幾日，她本人於今日稍早在臉書上發文宣布結果是「寧夏夜市」，指出她將於本月23日晚上6到7點，在寧夏夜市為大家做料理。

另外，林彤也配文寫下：「感謝各位粉絲的耐心留言投票。」並歡迎大家一起來逛夜市。然而，由於近期缺蛋問題，當天僅提供牛肉炒麵，與沙茶炒牛肉等2種品項，對於不吃牛的民眾感到相當抱歉，「向不吃牛的朋友先說聲不好意思。」消息一出，吸引諸多網友爭相前來朝聖，紛紛留言：「明天晚上見啦」、「好漂亮，一定去」、「3/23見喔」。

事實上，林彤的爆紅也為她帶來不少風波，不僅此前有人開出30萬元的價碼邀約陪玩香港，更是因為她PO出的聯絡人資訊是AV導演圤智雨，引發她的走紅是「套路」的質疑聲。對此，該店老闆在臉書上二度發聲，並附上林彤炒飯的練習影片，強調：「檔案時間都可以佐證，林彤真的很用心在學。」一時引發兩極討論聲浪。