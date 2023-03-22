國民黨桃園市議員牛煦庭連日緊追美福倉儲大火案，22日趁市長施政報告要求針對過去公害調處、環境檢測等缺漏徹底「解密」，提出檢討改善方案，他和同黨議員錢龍當場送出美福灰燼垃圾要環保局化驗。張善政允諾選上接了球就會有新作法，會朝公害糾紛調處辦理。

牛煦庭表示，美福大火、人民火大，最近得知裁罰撤銷的真相更是難以接受，鄭文燦市府若是知道法規不完備，還用裁罰平息民怨，那就是標準的知法玩法；若是法能裁罰，但蒐證不足，那就是行政怠惰。但爛攤子還是要收，要求張善政針對未來重大公害事件建立處置的標準作業流程，尤其層級要提升到市政府，而非只是區公所，環境監控也要更即時。

錢龍則要求桃園市府針對美福案成立專案小組，徹底「解密」過去公害調處、環境檢測的缺漏，並提出檢討改善方案，尤其法規的缺漏應有具體修正方向。他痛批前市長鄭文燦、前環保局長呂理德，總以開罰搪塞市民的疑慮，公害調處也僅交由蘆竹區公所，要求新市府提升層級，堅決反對虛應故事。

環保局長陳世偉收下美福灰燼垃圾。(蔡依珍攝)

牛煦庭、錢龍也當場開箱「大祕寶」，拿出一包當初美福大火悶燒燒盡的廢棄物，送給環保局長陳世偉，2人說，自救會早在去年5月就蒐集了尚未清運完畢的災後廢棄物，他們擔心燒電線、燒泡棉、燒塑膠包裝的餘燼，恐殘留有毒物質，希望環保局協助化驗，給市民真相。

張善政當場允諾協助清查，並指示環保局成立專案小組，協助一關關釐清真相、提出改善方案，避免公害再次發生，未來標準作業流程，也要將救災時效列為第一優先。

張善政會後受訪也提到，市政府現在接了美福大火這個球，一定會有自己新的作法，會朝著公害糾紛調處方向處理，公害調處的過程一定會請美福對地方居民釋出敦親睦鄰的善意。