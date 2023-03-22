井琪表示，淨零課題已迫在眉睫，必須要維持經濟發展，又兼顧環境與生態，過去開採天然資源、生產、使用、廢棄、丟棄天然資源的「搖籃到墳墓」(Cradle to Grave)的模式必須改變，我們要重新定義廢棄物、重新設計產品與製程、改變消費習慣、運用新科技讓資源回到產業鏈內不斷循環、發展與傳統不斷耗用原物料不同的創新模式、大幅減少能源與資源的消耗和廢棄物的產生，催生「搖籃到搖籃」(Cradle to Cradle)的新商業模式。

不僅如此，今日首場專題講座由遠傳總經理井琪主講，分享遠傳的淨零策略，井琪表示，遠傳「內外兼修大人物(大數據、人工智慧、物聯網)」，對內落實節能減碳，從占遠傳用電75%的基地台著手，AI精準選址、混頻技術，打造最環保的「綠網路」，以及透過能源管理系統、AI大數據調整機房空調、智能外氣、豐牆導流、水資源及動能回收、太陽能等科技打造智慧永續設施管理；對外發展綠色資通訊，朝向智慧節能、電動交通、循環經濟、再生能源等四個面向拓展商機。

井琪指出，遠傳淨零策略涵蓋節能優先、風力光電互補、儲能為輔、結盟生態鏈創新減碳等四大方向，2023年加入由氣候組織（The Climate Group）與碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）主導的全球再生能源倡議RE100；2030年IDC機房、辦公室、門市100％使用再生能源，供應鏈碳排量減16.2%；2040年全公司100%使用再生能源；2048年達成100%淨零排放。

因應《氣候變遷因應法》明定2050年淨零目標，啟動碳盤查為當務之急，其中「範疇一」直接排放、「範疇二」間接能源排放相對容易定義範圍與方法，但「範疇三」其他間接排放則更為複雜，需搭配永續採購且要求供應商進行碳排相關申報，因此可快速建置與調整、維運簡易、具公信力的碳盤查系統更顯重要。遠傳能源管理系統（EMS）搭配微軟永續雲平台，可客製資料輸入介面，並介接既有系統資料，除了把原始資料妥善儲存，後續可快速建立起碳排放計算，並以清晰的儀表板查看碳排結果，將能協助企業企業碳盤查作業效率，共同因應永續趨勢。