日圓走貶之下，汽車類股上揚，日產飆升3.88%，本田大漲2.93%，豐田也上漲1.92%。國際油價帶動能源族群走高，油商帝石上揚3.7%。美股那斯達克收紅下東京威力科創大漲2.26%，愛德萬測試也大漲2.77%。
分析師認為，投資人對金融危機比較沒那麼擔憂了，從日股大規模反彈就可看得出來。聯準會即將公布的利率決策一定會影響全球股市，萬一買盤不再進駐，日股可能會出現反轉。
市場信心回籠，日本金融族群表現犀利，像是野村金控以及大和證券的漲幅都超過4%，日經盤中最高曾來到27,520.97點。在漲勢力道持續下，收盤時，日經收27,466.61點，大漲520.94點或1.93%，重回27000關卡。同時，東證收1,962.93點，上漲33.63點或1.74%。
日圓走貶之下，汽車類股上揚，日產飆升3.88%，本田大漲2.93%，豐田也上漲1.92%。國際油價帶動能源族群走高，油商帝石上揚3.7%。美股那斯達克收紅下東京威力科創大漲2.26%，愛德萬測試也大漲2.77%。
分析師認為，投資人對金融危機比較沒那麼擔憂了，從日股大規模反彈就可看得出來。聯準會即將公布的利率決策一定會影響全球股市，萬一買盤不再進駐，日股可能會出現反轉。
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