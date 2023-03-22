日圓走貶之下，汽車類股上揚，日產飆升3.88%，本田大漲2.93%，豐田也上漲1.92%。國際油價帶動能源族群走高，油商帝石上揚3.7%。美股那斯達克收紅下東京威力科創大漲2.26%，愛德萬測試也大漲2.77%。

分析師認為，投資人對金融危機比較沒那麼擔憂了，從日股大規模反彈就可看得出來。聯準會即將公布的利率決策一定會影響全球股市，萬一買盤不再進駐，日股可能會出現反轉。