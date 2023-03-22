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Roki Sasaki is not messing around tonight 😳🔥 pic.twitter.com/yIP4FHjCbh — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 20, 2023

大谷翔平在經典賽冠軍戰以再見三振解決「神鱒」卓奧特（Mike Trout），成為賽史最「經典」鏡頭，他賽後說：「我很榮幸獲選MVP，但這真正證明了日本棒球隊有能力擊敗世界任何球隊。」隊友努特巴（Lars Nootbaar）說：「事實上我們一路無敗，擊退強大的墨西哥隊，今日又追平比分，戰勝史上最豪華的棒球打線（美國隊）。」

雖然大谷曾經自謙不是日本隊最強的球員，卓奧特不相信，事後看來還真的沒人比他強。名人堂球星「神之右手」佩卓馬丁尼茲（Pedro Martinez）在日本晉級冠軍賽的時候詢問大谷「日本隊除了你之外誰是最強的球員？」大谷翔平客氣地說全隊都很棒很難選，馬丁尼茲說可以選3人，大谷最後說是佐佐木朗希。

「令和怪物」佐佐木朗希確實是除了大谷之外，最受美國媒體關注的日本球員，《今日美國》甚至稱讚他是「世上最好的棒球投手」。佐佐木強大的火球和壓制力，正是大聯盟球隊時下最喜歡的類型，他赴美挑戰大聯盟只是時間的問題，肯定也會掀起一波搶人大戰。

本屆的經典賽被認為是推廣棒球的最佳典範，美國隊的豪華陣容與大谷翔平成功提高了關注度，大谷提到亞洲棒球，希望亞洲球隊包括台灣、韓國、中國大陸也都有機會成功。