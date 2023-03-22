香港特別行政區政府新聞公報，香港特區財經事務及庫務局局長許正宇3月22日在立法會會議上開場發言稱，截至去年年底，香港人民幣存款總額接近1兆元人民幣，繼續是全球最大的離岸人民幣資金池。

介面新聞報導，環球銀行金融電信協會（SWIFT）數字顯示，全球約七成半的離岸人民幣支付款額經香港處理。去年，香港的人民幣即時支付結算系統日均交易額約為1兆6540億元人民幣，較前年增加近一成。香港將進一步擴展互聯互通安排，推動人民幣股票的發行及交易，推動更多內地發行人利用香港平台發行離岸人民幣債券，持續完善和優化離岸人民幣金融基建。

智通財經網報導，去年國際結算銀行公布的三年一度外匯與衍生工具市場成交額調查結果顯示，香港繼續是全球最大的離岸人民幣外匯及場外利率衍生工具市場。人民幣外匯交易平均每日成交金額由2019年4月的1076億美元，增長77.7％至2022年4月的1912億美元。人民幣場外利率衍生工具的平均每日成交金額亦由2019年4月的127億美元，增長15.5％至2022年4月的147億美元。

此外，許正宇表示，將循以下幾個方向加強香港推動人民幣國際化的動能。

第一，進一步擴展互聯互通安排。香港會繼續與大陸有關部委緊密合作擴展互聯互通機制以及研究為境外投資者提供更多風險管理產品，包括在港發行國債期貨，以進一步增強兩地資本市場的互動和融合，深化香港離岸人民幣市場的發展，貢獻人民幣國際化的進程。

第二，推動人民幣股票的發行及交易。香港已修改法例豁免雙櫃檯證券市場莊家交易的印花稅，配合港交所於年中推出的「港幣－人民幣雙櫃檯模式」，鼓勵上市發行人設立人民幣櫃檯及發行更多人民幣股票。同時，香港亦正積極籌備在港股通增加人民幣櫃檯，希望早日能為離岸人民幣股票的發行和交易帶來新的催化劑。

第三，推動更多大陸發行人利用香港平台發行離岸人民幣債券。香港將總結深圳市人民政府及海南省人民政府在香港發行離岸人民幣地方政府債券的成功經驗，推動更多大陸發行人利用香港平台發行人民幣債券。

第四，持續完善和優化離岸人民幣金融基建。將強化香港金融管理局的債務工具中央結算系統（CMU），確保香港的人民幣金融基建具足夠的承載力支持長遠的離岸市場發展。