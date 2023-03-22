台中市今年2月間發生高中生輕生身亡事件，人本教育基金會今天陪同家長出面控訴該生遭校方人員密集搜身、栽贓等不當違法管教，才被逼走上絕路，要求市府教育局擴大調查。校方表示，意外發生後，隨後依規定召開校事會議，3月10日會議決議籌組調查小組進行調查，19日已進行第一次線上會議，預計27日起約訪相關人員。

該生輕生事件在今年2月間被同校同學爆出，當時他在臉書貼文，要求該教官下台，寫著「我不想再看到我同學走了，你害死一個學生還不夠是不是，你只會打電話和家長亂說話，亂搜人家書包…」。

校方當時表示，學生因行為有異樣，學校透過程序進行輔導，家長也能理解，後續將積極進行協助。教育局也指出，學諮中心已與學校合作介入並提供支援，以降低校內師生面臨該危機事件所造成之壓力。

事隔一個月後，家長在人本陪同下，聲淚俱下出面控訴該生遭校方人員密集搜身、栽贓等不當違法管教，才被逼走上絕路，要求市府教育局擴大調查。校方表示，意外發生後，隨後依規定召開校事會議，3月10日會議決議籌組調查小組進行調查，19日已進行第一次線上會議，預計27日起約訪相關人員，以釐清真相。

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