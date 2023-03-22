2024大選將至，國民黨、民進黨認同度再度出現變化！台灣民意基金會18日公布最新民調顯示，與3個月前相比，綠營認同度增3.3個百分點，換算人口數，回流近64萬人；藍營認同者跌了8.5個百分點，等於流失164萬認同者。對此，旅美學者林環牆今(22日)就表示，「這結果呈現戲劇性翻轉，令人震驚，也令人不解其緣由」，引發討論。

台灣民意基金會董事長游盈隆日前公布「政黨認同發展」民調，藍綠基本盤又出現巨大變化，3個月前，民進黨認同者為30.5％，現在是33.8％，小增3.3個百分點；國民黨3個月前的認同者飆升至31.6％，現在僅剩23.1％，銳減8.5個百分點。同時根據民調顯示，民進黨目前的政黨認同者為33.8％，等於回流近64萬認同者；國民黨目前政黨認同者為23.1％，等於流失164萬認同者；換言之，3個月前，藍認同者比綠認同者僅多1.1個百分點，如今形勢翻轉，綠認同者反而比藍認同者多10.7個百分點，變化之大令人咋舌。

林環牆22日就在臉書上震驚表示：「如此戲劇化的緣由為何，實在令人不解？」林環牆也直言，「過去三個月內，台灣經濟前景惡化速度，其實是越來越明顯，例如，上個月，行政院主計總處即因經濟情勢十分嚴峻，才將台灣今年經濟成長率的預估值大幅調降至2.12%。 而最近英國經濟學人週刊更是看壞台灣經濟情勢，認為今年經濟成長率應該會墜落到2%以下」。

最後林環牆質疑，「除了經濟面轉壞不利於執政的民進黨外，民進黨整體的政黨形象其實更因接二連三的不堪事件嚴重崩壞，在這樣的總體不利民進黨的情勢下，民進黨的政黨認同竟然能夠以10個百分點大幅差距遙遙領先國民黨，實在是百思不得其解？」

許多網友看完後直呼「我是絕不相信，這三個月來幾十件民進黨崩壞，尤其是物價高漲、民生凋蔽的事實出現，無庸置疑，人民是不可能對民進黨有正面的觀感」、「這只能說明台灣人無法用理性來分辨是非，容易被帶風向牽著鼻子走」、「民調參考就好，別當真！」、「看九合一選舉成績比較準確」、「只有兩種可能，一個是偏差民調，另一個是民智未開」。