韓國男神宋承憲昔日與「神仙姐姐」劉亦菲假戲真做，談了3年異國戀，他也是女方唯一公開認愛的男友，當時也讓外界大讚宋承憲魅力大到劉亦菲都難以抵擋。46歲的宋承憲最近出席活動被發現腫了一圈，甚至胖到下巴失蹤，引起熱議；但隨後有粉絲稱「應該是水腫」或「為戲增肥」，因為宋承憲出了名愛運動，一直以來狀態都維持得很好。

大陸微博上瘋傳韓國男神宋承憲疑似變腫了，在流出的影片中發現他的帥臉，與之前帥氣模樣相比圓潤不少，細看還找不到下巴，男神帥氣變福氣立刻掀起網友熱議；雖然有不少人稱讚他就算胖了五官還是帥，卻有人無情地說，「滿滿油膩感」、「我的男神怎麼變這樣」、「不是吧，下顎線和脖子都連在一起了」。

微博上瘋傳宋承憲發福的樣子。（圖／摘自微博）

不過，許多粉絲紛紛跳出來替男神闢謠，指出宋承憲16日在IG上傳的自拍照，臉部有稜有角，和流出的發福近況不太像，推測有2種可能，敬業的他也許是為戲增肥，或是身體水腫；其實從宋承憲的IG能發現，他熱愛運動和健身，46歲仍相當注重體態，整個人也保養得不輸當年帥樣，還更有成熟男人韻味了。

宋承憲和劉亦菲在2015年合作電影《第三種愛情》傳出假戲真做，兩人迅速墜入愛河，他被拍到住進女方香閨後，雙方大方認愛，之後更愛得高調談起異國戀，劉亦菲也曾為了幫宋承憲慶生飛到韓國；無奈他們交往3年間情變謠言頻傳，最後2018年先後宣布分手，表示因雙方工作太忙自然而然感情淡了。