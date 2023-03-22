普丁21日與習近平結束對談後表示，中國版和平計畫能作為結束烏克蘭衝突的基礎，但是西方及烏克蘭還未準備好。

俄羅斯總統普丁昨（21）日與中國大陸國家主席習近平結束對談後表示，中國版和平計畫能作為結束烏克蘭衝突的基礎，但是西方及烏克蘭還未準備好。

英國廣播公司（BBC）報導，習近平訪俄第二天，普丁與習結束第二天會談後在共同記者會上表示，「中國和平計畫中的許多條款都可以作為解決烏克蘭衝突的基礎，只要西方及基輔都準備好了。」但他隨後補充說，至今還未看到對方做好準備。

中國大陸外交部2月24日發布「政治解決烏克蘭危機的中國立場」聲明，內文一共12點，包括尊重各國主權、摒棄冷戰思維、停火止戰、啟動和談、解決人道危機、保護平民和戰俘、維護核電站安全、減少戰略風險、保障糧食外運、停止單邊制裁、確保產業鏈供應鏈穩定、推動戰後重建等，這份聲明又被暱稱為中國版和平計畫。

隨著北京促進伊朗與沙烏地阿拉伯復交，外界關注北京是否能夠進一步促成俄烏停火，不過這份計畫被BBC批評為「沒有具體建議」，聲明也沒有明確要求俄軍撤出烏克蘭，基輔至今不斷重申，唯有俄軍撤出，才有可能坐下來談判。

21日共同記者會上，習近平表示中國支持和平與對話，並且站在「歷史正確的一方」，他重申北京對烏克蘭衝突抱持「公正立場」。

兩人的會後共同聲明也強調，中俄親密夥伴關係並不構成「軍事政治聯盟」，也不構成集團、不具有對抗本質，也不針對第三國。

大陸外交部今（22）日下午發布聲明指出，習近平已經於莫斯科當地時間22日上午搭機離開。