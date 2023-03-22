嘉榮心理師曾德耀指出，可透過「AD-8極早期失智症篩檢量表」，初步評估長者是否患有失智症。 （台中榮民總醫院嘉義分院提供／邱顯誠嘉市傳真）

依台灣失智症協會推估，65歲以上老人約13人中就有1位失智症患者，80歲以上約每5人有1位，台中榮民總醫院嘉義分院表示，日前有位高齡94歲張奶奶，無故對照顧她的女兒大發脾氣，還幻想女兒把家中的一鍋滷肉全吃掉，就醫後才發現張奶奶患有中度失智，因此呼籲65歲以上長者，及早進行失智篩檢，有助延緩功能退化。

嘉榮表示，張奶奶因中度失智，出現誤認、妄想及幻覺等症狀，導致她會無理取鬧，甚至懷疑親屬等情況，更造成照護者身心俱疲，現已由醫師開立藥物緩解，並建議家屬讓張奶奶多參與日常活動轉移注意力，降低妄想症狀。

嘉榮心理師曾德耀指出，失智症關鍵在「早期發現，早期治療」，以延緩長者功能退化，65歲以上長輩，可藉由「AD-8極早期失智症篩檢量表」，進行初步的檢測，若分數小於2，表示目前尚無明顯失智症狀，至少每年做1次篩檢追蹤；但若得分在2以上，則建議到身心科或神經內科就醫檢查。

嘉榮身心醫學部主任司徒彗真則說，家人可鼓勵長輩適度運動、培養社交拜訪親友鄰居，或是動腦休閒，玩桌遊、植栽、學習新知等，幫助老人家建立生活的重心與自信，並呼籲若疑有失智症狀，請盡速帶長輩就醫，由專業醫師及臨床心理師提供合適的治療及心理調適，也能減輕照顧者負擔。