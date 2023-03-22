新北市土城一棟18層樓公寓今（22）日傳出烏龍火警，一對情侶因爆發口角，女子憤怒之下拿起周圍的滅火器狂噴，現場大量白色粉末飛散，其他住戶見狀誤以為失火，嚇得趕緊報警119，兩人現已被帶回警局做筆錄。

中午12時許，土城區中央路四段一處集合住宅竄出濃濃白煙，新北市消防局指揮中心獲報，隨即派遣車輛至現場搶救，起初回報未發現煙霧，深入察看也無火煙跡象，詢問之下發現是虛驚一場；40多歲女子因不滿男友不准她進門，甚至將門把鎖上，才會情緒失控拿起樓梯間的滅火器，往男方住家大門「拉拉壓噴」。

警消人員獲報後趕抵現場查看，地面還留有大量白色粉末。（新北市消防局提供）

消防人員表示，本案社區樓梯走廊處裝設的偵煙式探測器，正常會感應啟動梯間排煙設備與火災警報器鳴響，將梯間濃煙藉由排煙機往外抽出，避免濃煙危害居民。

消防局第五大隊長鍾世銘表示，事後已要求社區盡快補足滅火器，今年下半年起，有關各類場所消防設備需進行檢修申報前，務必先將消防專業技師檢查發現有缺失故障部份的消防設備，進行維修堪用正常後，才能進行檢修申報作業。呼籲平常應維護設備正常，確保生命財產安全。