家住在花蓮光復鄉的柯姓男子因酒後失態，竟持合法登記的獵槍朝路旁的停放車輛射擊，造成右後座車窗碎裂，警方獲報趕抵現場發現柯男仍散發濃濃酒氣，且遭射擊的車輛竟是其家人的車，儘管柯清醒後後悔莫及，仍被依法送辦。

鳳林警分局偵查隊隊長朱茂昇表示，本月20日傍晚6時許，獲報指出有民眾在光復鄉開槍，並擊中路旁自用小客車，造成該車右後座車窗碎裂。

警方獲報後立即派遣專案小組前往調查，當場起獲涉案1把獵槍，且發現一名男子滿是酒氣，後經瞭解才知道，何男疑因酒醉心情不佳，才拿著合法申請的獵槍，對停放路旁的車輛開槍洩憤，沒想到打中的竟是家人的車，直到酒醒後得知此事才深感後悔。

儘管何男持有合法登記的獵槍，但因用途並非打獵，警方訊後依《槍砲彈藥刀械管制條例》及《刑法》毀損等罪嫌，移送花蓮地檢署偵辦。

鳳林警分局呼籲，民眾申請製造、運輸、持有自製獵槍或魚槍供生活所用，應向戶籍所在地的直轄市、縣（市）警察局申請查驗烙印給照及列冊管理，並合法狩獵漁獵使用，勿隨意濫用槍枝觸法傷人損物。

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