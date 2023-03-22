失眠是許多現代人的困擾，有些人會選擇吃安眠藥，但又擔心有副作用。外科醫師江坤俊提供4招不用服藥就能輕鬆入睡的方式，包括睡前1、2小時就關燈以便準備就寢、多補充鈣鎂這2種礦物質、規律睡眠時間，以及睡前應做放鬆神經的運動以活化副交感神經，讓人更容易入睡。

江坤俊在《江P醫件事》YouTube表示，若要容易入睡，應多補充鈣與鎂，因這兩種礦物質有助穩定神經，長期缺少者可能會神經過度興奮而睡不著覺。民眾可透過牛奶補充鈣，鎂則可透過綠色蔬菜、豆類攝取。此外，維生素B群可穩定神經，睡前吃反而可讓睡眠較安穩，但他仍建議，吃B群會興奮的人應在早上服用。

其次，要讓睡眠時間規律化。江坤俊表示，因為人是一種規律的動物，若長期習慣晚上11時睡覺、次日早上7時起床，到了晚上10時半人就會感到濃濃睡意，只要固定習慣約1至2周後，就可以準時入眠。

至於很多人會在睡前才關掉大燈，他直呼，這是錯誤的作法，晚上11時要入睡，應在晚上9時就要把燈關掉，頂多開小燈。他說明，因為睡眠與褪黑激素的分泌密切相關，而褪黑激素須在黑暗環境下才能分泌，若太亮會分泌不足，他並提醒，民眾入睡前不要看電視或滑手機，因為這些光線都會影響褪黑激素的分泌。

江坤俊並提供可放鬆神經的動作，首先為「抱膝直腿」，人躺床上後，先緩慢彎曲一腳，雙手環抱該彎曲的腿，另一腳仍呈現伸直狀態，維持此動作並深呼吸3次後，再換另一腳，整個動作做3~5回。其他動作包括「眼鏡蛇式」、「頭部側邊伸展」，都可活化副交感神經，放鬆身體以便入睡。