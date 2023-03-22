中國附醫首度與行政院性別平等處、台中市衛生局、社會局、勵馨社會福利事業基金會共同舉辦「女力綻放性別研討會」。（馮惠宜攝）

勵馨基金會「全國未成年懷孕諮詢專線」每年服務900人次，為導入智能諮詢並優化提供24小時服務，中國醫藥大學附設醫院創研「Young父母諮詢服務平台」今（22日）捐贈給勵馨基金會，盼運用智慧創新方式協助青少女懷孕及其關係人獲得相關資源資訊；勵馨基金會也表示，過去未成年懷孕諮詢專線最常被問到「不當避孕，懷孕了怎麼辦？」其次是「要如何向家人坦承已孕？」

2021年中國附醫與勵馨基金會以「小蝴蝶資源整合平台」參加總統盃黑客松競賽，在中央及台中市政府大力協助之下與全國200個團體競逐，搶進前六強，由總統頒發獎狀。為使該平台能永續運作，擴大影響範圍，持續優化平台內容與資訊，以更友善的人機介面、更即時的整合協助，歷經近13個月的智能優化與場域驗證，現定名為「Young父母諮詢服務平台」，提供專屬的匿名個人化線上服務。

適逢三月份國際婦女節，中國附醫與勵馨基金會3月22日共同合辦女力綻放性別研討會，會中中國附醫也將「Young父母諮詢服務平台」，捐贈給長期關懷未成年小父母的勵馨基金會，為青少年進行更完善的公益服務。

中國附醫院長周德陽表示，該院自2016年開始推動AI科技與台灣人工智慧學校合作，至今已培訓眾多AI醫療菁英，同仁於人工智慧學校經理人班結訓後，自願利用工作之餘持續投入這項社會關懷議題，運用智慧創新方式讓「Young父母諮詢服務平台」成為每位青少女懷孕及其關係人的社會救助資源得來速窗口，擁有365天24小時的陪伴與主動式貼心提醒。

勵馨社會福利事業基金會執行長王玥好表示，基金會自2000年開始投入young爸媽支持服務迄今超過二十年，2009年承辦衛福部社會暨家庭署「全國未成年懷孕諮詢專線」，每年服務約900人次，其中，最常被諮詢的問題就是「不當避孕，懷孕了怎麼辦？」其次是「要如何向家人坦承已孕？」

王玥好感謝中國附醫熱心投入智能諮詢，可讓更多無助的青少女或相關人透過匿名、智能系統先了解相關資訊與資源，且是24小時不斷電的陪伴，將可讓基金會未成年懷孕諮詢服務擴大幫助。