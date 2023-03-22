由基隆市安樂區開往台北市南港轉運站的國道客運9026路線，自今年1月由福和客運及皇家客運接手後，多次發生脫班、更改站點、尖峰時間候車過久等問題，台北市區監理所除已開出26張罰單，罰鍰金額突破200萬元外，22日也邀集多家客運業者，投入該路線協助經營。

台北市區監理所表示，自今年1月20日福和客運及皇家客運接手國道客運9026路線經營，就多次發生未依班表發車的脫班、更改站點以及尖峰時間候車過久等問題，經民眾及各級民代的投訴，台北市區監理所已依《公路法》及相關法規，對兩家業者開出26張罰單，累計的罰鍰金額也超過新台幣200萬元。

台北市區監理所透露，福和及皇家客運最大的問題在於駕駛人力不斷流失，才導致無法依照班表經營。但北市所也認知，民眾乘車的權益無法等業者慢慢改善，日前已邀請首都客運、大都會客運、泰樂客運及國光客運協助，投入9026路線經營，並自20日起陸續投入營運。

北市所22日上午也邀集這四家客運業者及福和、皇家客運，共同商議9026路線班次調整，將針對尖離峰及加班車輛的調整進行協調。希望能夠恢復公路總局核定平日168班、假日72班的規模，並且依實際民眾的需求進行班次的調整。

北市所表示，不管是不是支援的業者，也不管路線是9026或是9026A，業者都將會開進南港轉運站，以符合民眾的實際需求。

據了解，目前首都客運、大都會客運各投入1車、泰樂客運投入6車、國光客運自23日起投入2車。另外，北市所也將會開放客運業者透過異業結合的方式，在加裝刷卡機後，由遊覽車加入9026路線的經營。