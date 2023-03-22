南美國家厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）21日宣布，該國14省進入緊急狀態，以應對西南沿海地區發生的地震及冬季洪水、山體滑坡等自然災害。

厄瓜多爾總統府新聞秘書處說，該國總統20日簽署政令，規定在沿海、南部、北部和中北部等14省實施為期60天的緊急狀態，以妥善安置災民，並防範類似災難發生。

厄瓜多政令規定，14省緊急狀態期間，地方政府應與公共機構協調行動，該國經濟財政部也將提供相應資源，如有必要還將動員武裝部隊和警察。