我國民法規定父母對子女有懲戒權，被監察院認為違反聯合國兒童權利公約（CRC）規定，法務部擬修法刪除父母懲戒權，家長團體擔憂管教和懲戒界線模糊。衛福部說明，並非「打一次屁股」就違法，須經調查確認有「不當對待」才涉及違法，但也提醒家長教養孩子應避免負向學習方式。

法務部研擬修法刪除民法的父母懲戒權，以免被家暴施虐者援引作為理由，衛福部也正著手修訂「兒童及少年福利與權益保障法」，將明確定義「疏忽照顧、身體暴力、精神暴力」，並與性侵害、剝削等其他不當對待行為並列。

衛福部保護服務司長張秀鴛說明，依照聯合國兒童權利公約的精神，任何人不得對兒童有任何形式的不法侵害或不當對待；現行兒少權法49條已有清楚規定，但其中所列的「身心虐待」範圍很廣，地方政府在實務認定上有出入，有的從嚴、有的從寬，因此衛福部認為應重新檢視，給予明確定義，和法務部修訂民法懲戒權無關。

對於部分家長擔心管教和懲戒界線模糊，張秀鴛指出，教養孩子應盡可能避免負向學習，例如打屁股、打耳光等，雖然可能立刻達到家長期望的效果，但這是不好的教養方式；至於是否違法，則須檢視家長是否打成習慣、對孩子造成什麼影響，不會是「打一次屁股就違法」。

張秀鴛說，如經通報、調查確認有「不當對待」，不一定都構成違法，重點在於提供家長學習資源，讓他們學習什麼是好的教養方式，給家長重新學習的機會。她舉例說明，例如小孩子寫功課拖拖拉拉，用愛的小手或藤條打，或是為了讓孩子靜下來，而把他綁在椅子上，這些都可能構成不當對待。