從3月17日開始為期25天金星將進入金牛座，《科技紫微網》運勢專欄分享12星座近期將會迎接好運，其中牡羊座對金錢欲望強烈，需克制不合理消費；金牛座近期將會有事半功倍的收穫；獅子座在工作上表達的想法容易被採納；水瓶座正偏財運都旺，有機會得到意外驚喜。

▍牡羊座

牡羊座對金錢慾望會越來越強烈，渴望靠著自己努力行動，並得到想要的財富。但需小心在工作上因失誤而犯錯，也要克制不合理的消費念頭，購入能力所及的東西，不要預支消費。

▍金牛座

金星進入金牛座，在事業、愛情、投資方面會往好的方向發展。個人魅力正在悄然提升，先前擱置的計畫可行動起來。接下來這段時間，只要認真生活，將會有事半功倍的收穫。雖然金星主宰的是愛情，但比起投注於情感追求，把這段時間花在個人成長反而更適合，例如，之前辦的健身房會員但始終因忙碌一直沒時間去，都不妨試著重啟計畫，只要堅持下去就能得到意想不到的收穫。

▍雙子座

金星為雙子座帶來財務上的好消息，不過收穫多少，取決於之前付出多少努力。如想改善自己的消費習慣或學習理財知識，這段時間非常適合。想談戀愛的朋友，也可積極行動起來，將會遇到適合的對象，可好好把握。

▍巨蟹座

為了工作與生活而忙碌的巨蟹座，可暫時停下腳步，讓注意力回到自己身上，並且放鬆心情。在金星的作用下，渴望已久的事情，將會獲得好結果，可能是一筆意外收入，也可能是甜蜜的愛情，千萬別錯過。

▍獅子座

獅子座在金星入金牛座這段時間，金星能讓他們在事業方面有好的發展，在職場上可多表達工作意見和想法，將容易被採納，並得到更多表現空間；出差者容易認識到異性，尤其是遇到女性貴人。另外，近期也很適合考生們複習功課，效率會事半功倍。

▍處女座

處女座在金星入金牛座這段時間，會感覺到自己思維更加清晰，知道自己想要什麼，並會為此展開努力。此運特別適合深入學習技能、自我提升等，想要轉換工作跑道或開啟副業者，可開始行動；單身者的桃花運不錯，但若想展開一段感情，就要多去認識異性，不能停留在先前沉悶的生活裡，不妨可安排一趟旅行，說不定途中會有豔遇。

▍天秤座

天秤座在金星入金牛座這段時間，會有不錯的事業機運，能遇到有助益的前輩或貴人。有求職需求者，可多跟朋友聯絡，有機會被引薦到好公司就職，但需注意的是，本月他們工作意願弱，容易頹靡消極，尤其單身者可能正逢為愛煩惱的情況，需盡快調節情緒，免得錯過工作機遇。

▍天蠍座

天蠍座在金星入金牛座這段時間適合與人合作，尤其是業務工作者，合作的進展將順利許多，能輕鬆拿下訂單，提升成交量。金星也會給單身者帶來明顯的桃花運，如有心儀對象需積極主動；有結婚計畫者可安排求婚，被接受的可能性很大，還能讓雙方都留下深刻記憶。

▍射手座

射手座的工作狀態將會有不錯的表現，如好好跟同事配合，就能在職場中有作為，獲得階段性成長。先前的棘手問題也有望在近期解。有些人近期可能會因曖昧不清的情感關係而困擾，不建議拖延太久，當斷則斷。能夠乾脆處理完畢，才會有空間接納新的人事物。

▍摩羯座

摩羯座壓抑的情緒將會逐漸放鬆，特別在工作方面能找到適合的節奏，只要打起精神來，即使工作疲憊，也會感覺到一切正在往好的方向發展。部分摩羯座會從人際關係中體會到快樂，這段時間在團體中很受歡迎，跟人的互動交流也能為他們帶來能量。

▍水瓶座

水瓶座在金星入金牛座這段時間財運將超級旺，有機會收到意外禮物或驚喜。偏財運也很不錯，可購買彩券試手氣。金星的到來也會讓他們更重視家庭，可多陪伴家人，也會讓他們得到治癒的感覺。此外，靜下心來看書和電影，將會感到充實。

▍雙魚座

雙魚座在金星入金牛座這段時間，會發現自己的表達慾變強了。這對從事輸出類工作的朋友來說是好的表現機會，因為靈感會源源不斷地來敲門。此外，有伴侶者可與對方加深感情，有時即使是簡單的聊天，也能讓兩人的感情升溫，甜蜜加倍。